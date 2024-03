Radars : de plus en plus intelligents et performants

Dans les années 70, les radars mobiles arrivaient sur les routes et laissaient peu de chance aux automobilistes trop rapides. L'objectif premier est qu'il y ait moins de morts sur les routes. Benjamin Muller nous en dit plus dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Les premiers radars mobiles ont fait leur apparition dans les années 1970 et ont effrayé bon nombre d’automobilistes. Pourtant, dans un objectif de diminuer le nombre d’accidents mortels sur les routes de France, beaucoup ont plutôt vu leur arrivée comme une punition "impitoyable", et se sont sentis traqués par cette boîte. Et ce ne sont pas les années qui ont rendu les radars moins performants ou plus laxistes. Aujourd’hui, les radars urbains sont même capables de capter un automobiliste au téléphone au volant, ou qui n’a pas sa ceinture. Les explications de Benjamin Muller dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Le taux de mortalité a-t-il baissé au fil des années ?

Le tout premier radar est apparu en 1949, sur la Nationale 7 près de La Ciotat. Le but était simple : baisser le taux de mortalité sur les routes. D’autant que dans les années 1960, environ 8876 personnes sont décédées suite à un accident, jusqu’à 12.514 dans les années 1980. Fort heureusement, la moyenne s’est divisée par quatre aujourd’hui, avec 3402 décès en 2023. À savoir également qu’il n’y avait, jusqu’en 1973, aucun seuil de vitesse maximal hors agglomération, conduisant donc les automobilistes à rouler à l’allure qu’ils souhaitaient. Par chance, les bolides se faisaient rares.

Les radars automatiques arrivent dans le début des années 2000. Le 14 juillet 2002, Jacques Chirac se disait "horrifié par le fait que les routes françaises sont les plus dangereuses d’Europe". De fait, tout un tas de mesures ont été mises en places, et les radars automatiques ont commencé à se multiplier. En 2004, 170.000 automobilistes avaient été flashés en à peine deux mois.

Des radars de plus en plus intelligents

Mais les conducteurs ne l’ont pas tous vu d’un bon œil. Beaucoup ont occulté l’aspect préventif pour se pencher uniquement sur le côté pécuniaire. Car qui dit radar dit amende. "Ce n’est plus de la prévention, c’est un casino sur la route", martelait un flashé.

Aujourd’hui, les radars nouvelle génération ne s’arrêtent plus d’être de plus en plus performants. Les radars urbains, qui se multiplient sur le territoire français, peuvent désormais détecter une vitesse excessive, oui, mais aussi un non-port de ceinture de sécurité, une utilisation du téléphone au volant et même un franchissement de la ligne blanche. Ce qui pourrait bien arriver en France à l’avenir, ce sont les petites caméras placées… avant le radar. Ces dernières sont en capacité de détecter un freinage brutal en cas d’excès de vitesse à l’approche de la fameuse boîte noire. De plus en plus intelligents !