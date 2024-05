Télépéage : ces petits détails qu'il faut prendre en compte

L'abonnement au télépéage permet aux automobilistes d'éviter la galère des embouteillages. Moyennement un forfait compris entre 1,70 euro et 2 euros, ils peuvent passer toutes les barrières. Est-ce une bonne idée ? Les explications de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

En rentrant de week-end ou de vacances, il nous est déjà arrivé d’être bloqués dans un énorme embouteillage au moment de passer par la case péage. Et on a tous remarqué cette voie de télépéage très fluide où les voitures passent sans encombre et sans attente. Ces automobilistes ont, en réalité, souscrit à un abonnement de télépéage qui permet de passer toutes les barrières grâce à un petit boîtier situé sur le pare-brise. Les explications de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Combien ça coûte ?

Plus de 15 millions de ces badges de télépéage sont enregistrés en France. L’abonnement est fixé entre 1,70 euro et 2,50 euros par mois. Toutefois, à la fin du mois, les automobilistes doivent payer la portion d’autoroute empruntée, le montant est prélevé directement sur le compte bancaire. Pour Jean-Marie Bagayoko, cet abonnement est intéressant, que l’on roule beaucoup ou pas. Il existe, par ailleurs, des badges "petits rouleurs", sans engagement, qui coûte 0,90 centime par jour utilisé. Il est possible de le recharger ou de l’alimenter avec les chèques vacances pour payer le montant du péage. Il faut savoir qu’à partir de quelques mois sans utilisation, des frais de « non-utilisation » peuvent s’ajouter. Il faudra donc penser à résilier l’abonnement.

En réalité, l’abonnement télépéage est beaucoup plus intéressant pour les "gros rouleurs". Chez certains opérateurs, l’abonnement est à 2,50 euros et il prend en charge des portions situées en Espagne ou encore en Italie. Il existe également des réductions qui peuvent monter jusqu’à 30 % sur certains trajets. Vincent Fanguet, directeur de l’expérience client chez Sanef explique que l’entreprise "propose des remises à partir de 20 passages sur la même portion dans un mois".

Toujours lire les petits caractères

Il est conseillé de bien lire le contrat d’abonnement et les conditions au moment où l’on souscrit. En effet, il existe des frais d’activation du badge qui sont fixés autour de dix euros. De ce fait, il peut coûter un peu plus cher que le prix mensuel affiché. Il peut aussi avoir des frais d’expédition qui s’appliquent et ils peuvent s’élever entre quatre et six euros.

Enfin, dans le cas des chèques-vacances, s’il est possible de créditer son badge avec ce moyen jusqu’à 250 euros, il faut savoir que tant que le compte dispose d’un crédit chèque-vacances, l’utilisation du badge est gratuite et aucun frais n’est prélevé pendant les mois d’utilisation. En revanche, en l’absence de crédit, des frais de deux euros par mois peuvent être appliqués.

Au final, ces frais peuvent faire augmenter la facture à la fin du mois, il est donc essentiel de prêter une attention toute particulière à ces informations indiquées, en bas de page des sites internets des sociétés d'autoroute qui proposent ces abonnements.