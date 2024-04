Vacances : pour réaliser quelques économies, pensez au covoiturage !

Plus de trois millions de Français ont covoituré pour leurs vacances d'été en 2023. Que vous soyez conducteur ou passager, sachez qu'il y a des règles à connaître pour réussir son covoiturage. Les précisions de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On débat régulièrement sur le prix des transports pour nos départs en vacances, notamment les tarifs de la SNCF qui ont grandement été revus à la hausse ces derniers mois. Pour autant, il existe une solution alternative aux transports classiques et avec lequel vous pouvez même réaliser quelques économies : le covoiturage. Mais attention, n’est pas covoitureur qui veut… Les précisions de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

8 conducteurs sur 10 roulent seuls le matin

Aussi étonnant que cela puisse paraître, plus de trois millions de Français ont covoituré à l’été 2023 pour partir en vacances ou en week-end, soit 20% de plus que l’année précédente. Et question pratique, le covoiturage a ses avantages. Par exemple, en dernière minute, lorsque vous venez de rater votre train, votre avion ou que ces derniers ont trop de retards ou ont été supprimés. Le tout, en économisant ! En effet, un trajet Paris-Marseille en covoiturage vous coûtera en moyenne 60 euros, contre 90 euros minimum si vous prenez le train.

Globalement, les Français privilégient désormais davantage le covoiturage aux moyens de transports classiques, mais uniquement pour les longs trajets. Pour les courts trajets, en revanche, cette pratique n’est pas encore entrée dans les mœurs : moins d’1% des kilomètres parcourus en covoiturages sont ceux de courts trajets. Pour se rendre au travail, par exemple, ce n’est toujours pas monnaie courante de rouler à plusieurs de bon matin. Selon Vinci Autoroutes, plus de 8 conducteurs sur 10 sont seuls dans leur véhicule entre 7 h et 10 h, alors même que le gouvernement essaie de mettre l’accent sur cette pratique.

"J’ai réalisé 1 900 trajets et gagné 3 500 euros"

En effet, une prime a été créée il y a un an pour les automobilistes qui partagent leur voiture : dix trajets courts (inférieurs à 80 km) donnent le droit à 100 euros en plus par mois. Tam, une conductrice et utilisatrice de l’application de covoiturage Karos témoigne dans la Matinale : "La prime me permet de payer un voire deux pleins d’essence par mois. En un an et demi, j’ai réalisé 1 900 trajets et gagné 3 500 euros au total."

Pour faciliter cette pratique, les collectivités locales peuvent vous proposer des aides financières. Il vous suffira de vous rendre en mairie ou de vous renseigner auprès de votre région ou de votre département pour en savoir plus. En Île-de-France par exemple, le covoiturage est même devenu gratuit pour tous les détenteurs d’un Pass Navigo.