VIDÉO - Boom des voitures électriques : une petite révolution pour les garagistes français

Plus d'un million de voitures électriques circulent déjà sur les routes françaises. En termes de moteur et d'entretien, c'est une révolution qui s'annonce chez les garagistes.

Remplacer une roue que ce soit pour une voiture thermique ou électrique, rien ne change. Pour le reste, les garagistes doivent s'adapter. Entre les deux types de motorisation, les réparations ne sont pas du tout les mêmes. Sur une voiture électrique, plus de vidange, plus de filtre à changer ni de courroie de distribution à remplacer. L'entretien est moins important que sur une voiture thermique. "C'est vrai que l'électrique, ça chamboule un peu tout", reconnaît un professionnel dans la vidéo en tête de cet article.

Dans une chaîne de 400 garages dans l'Hexagone, il a fallu former un salarié par centre pour l'entretien des véhicules électriques. Et il y a quelques avantages. "Je n'ai plus de taches d'huile sur les mains", s'amuse l'employé. Car sur un moteur électrique, pas question de démonter les éléments ou de l'ouvrir. Il faut aussi savoir garder une distance de sécurité. Un responsable montre ainsi des pièces orange situées dans le moteur d'une voiture. "Ici, c'est 400 volts, donc c'est 30 centimètres minimum" de distance, prévient Laurent Gueutal, responsable projets et innovations techniques chez Midas.

Mais pour les garages, former des employés pour réparer les voitures électriques est coûteux, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros par centre en moyenne. Avec le développement de l'électrique, il s'agit toutefois d'un passage obligé. "Nos métiers évoluent dans ce sens, il faut accompagner les équipes et les garages pour qu'ils puissent continuer à faire leur métier", assure Laurent Gueutal. Une petite révolution pour les plus de 150.000 garagistes en France.