Bordeaux : des automobilistes exclus de certains quartiers

Les dix bornes ont coûté 10.000 euros pièce pour près de 4 km² de ce quartier aisé. L'investissement est conséquent, mais pour le maire de Bordeaux (Gironde), Pierre Hurmic, c'est désormais aux voitures de s'adapter à toute la ville. "Nous avons fait l'hypercentre et augmenté la zone piétonne de 10 hectares dans le centre-ville de Bordeaux. Et, maintenant, on veut s'intéresser aussi à d'autres quartiers notamment à ce qu'on appelle des quartiers-villages. On change les habitudes des habitants mais, sur le long terme, cela est tout à fait appréciable d'avoir une ville beaucoup plus respirable et plus sûre", estime l'élu EELV.

La municipalité de Bordeaux compte encore étendre les zones à trafic limité. Ce projet est accompagné du développement des réseaux de transport en commun et des pistes cyclables.