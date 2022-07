Bornes de recharge : un atout pour les commerçants

Des bornes, il en existe partout sur le territoire. On en compte plus de 60 000 sur les routes, les autoroutes et même dans les petites agglomérations. Jean-Michel Morer, maire de Trilport (Seine-et-Marne) en a fait installer une au cœur du village, au plus près des commerces, pour dynamiser la vie de la commune. Et ça marche ! Les commerçants constatent qu'ils ont plus de clients.