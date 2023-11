Dunkerque, ville pionnière des transports gratuits

De plus en plus de villes prennent l'initiative des transports gratuits. Aujourd'hui, 375 communes le proposent à leurs usagers. Dunkerque (Nord) a été la toute première il y a cinq ans.

À Dunkerque, le bus est souvent plein à craquer. L'explication est toute simple : le service est gratuit, pas besoin de ticket. Les jeunes sont les premiers à en profiter, ils gagnent en indépendance. Depuis le début de la gratuité, il y a cinq ans, la fréquentation a doublé, car l'économie est non négligeable, environ 100 euros par mois. Plus besoin de réfléchir pour ses déplacements.

Le plus grand réseau totalement gratuit

La mesure coûte 58 millions d'euros par an, payés par le versement transport des entreprises et par la communauté urbaine. Peu importe le prix à payer, l'objectif est atteint. Dunkerque a été la première dans la région, mais d'autres villes ont suivi, comme Calais et Douai il y a deux ans. Désormais, les bus parcourent 55 communes et touchent 225.000 habitants. C'est le plus grand réseau totalement gratuit du pays.

En deux ans, la fréquentation a augmenté de 50%. Cette gratuité permet même de réaliser des économies, environ 120.000 euros par an. Face à la hausse de fréquentation, douze bus ont été achetés, d'autres pourraient s'ajouter dans les prochaines années.