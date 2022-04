Bus en feu : faut-il craindre les batteries électriques ?

“Il y a moins d'incendies de voiture thermique. En revanche, un incendie de voiture électrique est beaucoup plus compliqué à gérer, beaucoup plus grave. Ça peut durer des heures ou des journées. Les pompiers doivent se contenter de refroidir et de laisser la voiture brûler”, explique Nicolas Bernard, rédacteur en chef du magazine Auto Plus. Face à ce nouveau risque, les pompiers suivent justement des formations spécifiques pour intervenir sur ces incendies de véhicules électriques.