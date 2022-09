Bus : la gratuité fait changer les habitudes

Cinq ans après le début de la gratuité, les bus ont enregistré une hausse de fréquentation de 40%. Les Niortais ont peu à peu changé leurs habitudes. Depuis quelques mois, la société en charge du réseau constate aussi l'impact de l'inflation et de la crise énergétique. "On avait rarement dépassé les 120 000 voyages en urbain par semaine, et là on a dépassé les 130 000", témoigne Eric Leroux, le directeur.