Bus, tramway : une nouvelle "arme" anti-fraude

"En fonction du taux de personnes qui valident, on affiche trois types de messages différents. Le premier message, c'est un message de félicitations, un message d'encouragement et troisième d'alerte. On joue un peu sur le contrôle social pour inciter ces clients à valider", a expliqué Fabien Pierre, directeur innovation (projets et systèmes d'information) chez Keolis Besançon mobilités. Et à en croire les usagers, le système semble efficace.