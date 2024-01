"Ça m’a pris 5 minutes et j’ai gagné 15 euros" : connaissez-vous cette astuce pour payer son train moins cher ?

À deux semaines du début des vacances d'hiver, vous cherchez peut-être à acheter un billet de train. Comment s'y prendre pour le payer moins cher ? Le JT de TF1 vous donne deux astuces infaillibles.

Plus écologique, plus rapide, mais aussi plus cher. Pour effectuer un long trajet, prendre le train n’est plus de l’ordre de l’évidence pour nombre de Françaises et de Français. Heureusement, il existe quelques astuces permettant d’économiser substantiellement sur le prix d’achat du billet. On ne parle pas ici de réserver dès l’ouverture des ventes ou de souscrire à un abonnement auprès de la SNCF, mais de recourir à de nouvelles applications, faisant appel au bon sens le plus élémentaire.

La première se nomme "WePost !". Léo Illuz, un étudiant prenant le train Paris-Marseille quatre fois par mois, en est devenu un utilisateur régulier. Juste avant d’entrer en gare Saint-Charles, pour le départ, il a désormais l’habitude de faire un petit détour par un hôtel à proximité, afin d’y récupérer un colis, qu’il devra déposer à Paris. Il ne s'agit pas d'un bagage supplémentaire, tout colis ne devant pas excéder les deux kilos. "Je le transporte comme si c’était le mien, c’est devenu un réflexe."

Environ trois heures plus tard, arrivé à destination, il doit simplement respecter les délais de livraison, en se rendant dès sa sortie dans un point relais, lui aussi tout près de la gare. "Franchement, ça m’a pris moins de cinq minutes et j’ai gagné 15 euros", résume-t-il, en révélant le montant de la compensation qu’il touche à chaque fois pour ce service. Une belle affaire qui lui permet, à la fréquence de ces voyages, d’économiser 100 euros par mois.

Baptiste Sesmat, lui, utilise l’application "TicTacTrip". Grâce à elle, ce jeune chef d'entreprise parisien qui doit souvent se rendre à Montpellier (Hérault), peut comparer au départ les prix de tous les trains circulant dans l’Hexagone, y compris ceux des compagnies étrangères. Ce jour-là, il opte pour la Renfe, société ferroviaire espagnole, qui lui propose un trajet plus long, mais moins cher qu'un train direct de la SNCF : "Sur mon trajet, le train français était à un peu plus de 100 euros. Là, j’ai payé 85 euros", détaille-t-il. Soit une économie d’une vingtaine euros.

Normalement, le voyage dure 3h15 pour un Paris-Montpellier direct, contre 4h40 avec une correspondance à Lyon, le temps de "prendre un petit café", le prix à payer pour ce bon plan. "La seule différence avec un train de la SNCF, c’est le logo", insiste Baptiste. Des astuces appelées à se développer face à la perte du pouvoir d’achat des voyageurs. Et ce, d’autant que la SNCF prévoit d'augmenter les tarifs du TGV de 6% en 2024, après une hausse de 5% en 2023.