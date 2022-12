Carburant : après la fin de la ristourne, une nouvelle aide dès janvier pour certains automobilistes

La fin de l’année approche et, avec elle, la fin de la ristourne de dix centimes par litre de carburant. À partir du 1er janvier, dix centimes de plus, et même vingt centimes chez TotalEnergies. Par exemple, dans cette station des Alpes-Maritimes, le SP95 frôlera les 1,80 euro, mais certains automobilistes continueront tout de même à être aidés.