Carburant : après la fin de la ristourne, les Français de retour dans les stations belges

Les Français sont de retour dans les stations belges. Il n'y a qu'à relever les plaques d'immatriculation pour le constater. Et avec au moins 20 centimes d'écart par litre pour le diesel, ils ne se posent pas trop de questions pour s'y approvisionner en carburant. "Pourquoi payer plus cher si on peut payer moins cher", a lancé l'un d'entre eux. "C'est le même gasoil qu'en France", renchérit un autre automobiliste français.