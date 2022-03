Carburants : des navettes maritimes réduisent leur vitesse

Le capitaine doit tout de même jongler entre plusieurs paramètres comme la météo, la marée et les temps de chargements. La durée de la traversée augmente forcément de dix minutes pour Ouessant et cinq minutes pour Molène. À bord, les passagers ne s'en plaignent pas. "On profite un peu plus longtemps de la traversée. Et en plus, il fait super beau donc aucun problème", nous affirme une passagère. Et en plus, aucune incidence sur le prix du billet.