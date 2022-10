Carburants : éviter la panne sèche à tout prix

Un jour de plus avec des centaines de voitures qui s'alignent devant cette station-service en périphérie d'Arras, et des automobilistes qui doivent une fois de plus prendre leur mal en patience. "Oh, il y en a pour un bon deux heures", déclare une automobiliste. "Hier à Arras, c'était jusqu'au rond-point tout là-haut, toute la journée. On a dit, tiens, ça va se calmer un peu. Quand on est arrivé ici, Pfiou...", ajoute un autre.