VIDÉO - L'essence explose, le moment de passer à l'E85 ou au GPL pour faire le plein d'économies ?

Pour la plupart d'entre nous, faire le plein est de plus en plus douloureux, mais pas pour Christian Picaud. Depuis deux ans, il roule à l'E85, dont le litre est à moins d'un euro. "Ça surprend toujours la première fois. Là, j'ai fait le plein et c'est 39 euros. Je me sens moins coupable quand je prends la voiture, moins coupable quand on veut partir en weekend, pour aller bosser", nous confie-t-il. L'E85, c'est 15% d'essence et 85% d’éthanol, produit à base de betteraves ou de céréales. Moins polluant, moins taxé, donc moins cher. Au volant, c'est pareil. "Honnêtement, je n'ai ressenti aucune différence à la conduite. Si ce n'est que ça se consomme un peu plus vite", explique Christian.