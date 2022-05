Carburants : une prime pour rouler au bioéthanol

Pas plus de trois Smic par foyer, l'aide est conditionnée au revenu. Elle est aussi destinée aux habitants de la région et pour des véhicules de plus de deux ans. À la pompe, le litre de bioéthanol coûte 67 centimes, contre 1,85 euro pour un litre d'essence. Pour les automobilistes, le calcul est vite fait. On estime qu'il faut à peine une dizaine de pleins pour amortir l'investissement.