Si la compagnie ferroviaire veut nous faire préférer le train à la voiture ou l'avion, certains pensent aussi qu'elle abuse de son succès. Les prix plafonds fixés à 49, 69 ou 89 euros, en fonction de la durée du trajet, ont été revus à la hausse en début d'année sur certaines destinations. À partir de septembre prochain, le nombre de bagages sera limité sur tous les TGV.

Pour se rendre à un enterrement de vie de garçon, le groupe d'amis qui témoigne au début du reportage de TF1 ci-dessus a opté pour le train. "Écologiquement c’est quand même la meilleure des choses qui soit", estime l’un des membres de ce groupe interrogé. Mais le prix des billets de train a bien failli les faire changer d'avis. "On nous parle tout le temps du fait que l’avion pollue beaucoup plus que le train, mais, au niveau du prix, on se retrouve quand même souvent avec des billets d'avion beaucoup moins chers que les billets de train", déclare un autre homme.

Cela vaut même pour les voyageurs en possession d'une carte Avantage. Les prix plafonds fixés à 49, 69 ou 89 euros, en fonction de la durée du trajet, ont été revus à la hausse en début d'année 2024 sur certaines destinations, comme le Paris-Rennes. "En 2023, la SNCF estimait à peu près à moins d'1h30 le temps du trajet. Le tarif maximal prévu pour cette durée était plafonné à 49 euros, mais entre-temps, la durée du trajet a été revue à la hausse, le prix maximum est alors passé de 49 à 69 euros", explique Adrian De San Isidoro, journaliste chez 60 Millions de Consommateurs.

Un nombre de bagages limité dès septembre

Sur la ligne Paris-Rennes, la SNCF ne subit aucune concurrence, tout comme les lignes Paris-Lorient, Paris-Poitiers, Lille-Strasbourg et Lille-Lyon également concernées par une hausse des prix plafonds. Cette augmentation concerne cinq trajets au total, ce qui est marginal, estime la SNCF. "Cela ne remet en aucun cas le principe de la Carte Avantage. Elle reste le meilleur moyen de voyager à prix maîtrisés, et garantit une réduction de 30% sur tous les voyages", indique SNCF Voyageurs.

Ce n'est pas la seule nouveauté qui risque de faire grimacer les voyageurs. À partir de septembre prochain, le nombre de bagages sera limité sur tous les trains à grande vitesse : deux valises par personne avec un sac à dos. Chaque bagage supplémentaire sera sanctionné d'une amende de 50 euros.

Pour Patricia Pérennes, économiste et directrice du cabinet "Trans-Missions", la SNCF profite d'une faible ouverture à la concurrence. "Au final, on se retrouve dans un marché à monopole et il est sûr que l'opérateur, s'il est libre, peut limiter le nombre de bagages et augmenter les prix, ce qui fait aussi plaisir à l’État", explique-t-elle. L'État a demandé, en 2023, plus d'un milliard d'euros à SNCF Voyageurs, une contribution annuelle pour participer à la modernisation du réseau.