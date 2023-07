VIDÉO - Recharge électrique sur autoroute : la facture fait parfois l'effet d'un coup de jus

Un touriste parti mardi des Pays-Bas se rend à Saint-Tropez, ses 20 heures de route n'ont pas été sans quelques tracas. Bornes en panne, d'autres qui étaient occupées, pas vraiment confortable pour les utilisateurs. Mais les opérateurs assurent que ces désagréments seront de plus en plus rares. Aujourd'hui, quel que soit le trajet emprunté, vous trouverez de quoi charger partout en France. Sur les 2922 aires d'autoroute, 99% sont équipées de bornes de recharge et les installations se poursuivent.