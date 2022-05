Casse automobile : votre vieille voiture vaut désormais de l’or

Il y a encore trois ans, pour envoyer son véhicule dans une casse, il fallait débourser une centaine d’euros. Aujourd’hui, le propriétaire ne sort plus un centime de sa poche : les casses rachètent désormais votre ancienne voiture pour une cinquantaine d’euros. Et ces sociétés se chargent des formalités administratives. Alors la demande des particuliers est en forte progression, explique à TF1 Abderahman Chiahou, le directeur du site "Debarassetonepave.com", dans la région parisienne. "Avant, on en faisait deux ou trois par jour, maintenant on est à sept ou huit par jour. On va récupérer les véhicules et on les met en destruction", affirme-t-il, dans le reportage du 20H en tête de cet article.