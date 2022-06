Caténaire endommagée : pagaille sur le rail français

En cause, un incident s'est produit dans la matinée aux alentours de 9 heures. Une caténaire est touchée à Saint-Denis près de la gare du Nord, probablement en raison des orages, selon la SNCF. Toute la circulation vers Lille, Londres et Amsterdam s'est ainsi retrouvée bloquée. Certains trains à destination de Paris ont également été perturbés. Ils arrivent enfin avec plus de trois heures de retard. Quelques voyageurs aimeraient faire le chemin inverse pour rentrer à Bruxelles. Mais leur train est finalement annulé.