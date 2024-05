"On nous a fait prendre des risques" : Citroën rappelle en urgence 181.000 voitures, les conducteurs fulminent

C'est un rappel de produits d'une ampleur rarement vue. Citroën a adressé des lettres recommandées à 181.000 de ses clients pour leur demander de "cesser immédiatement de conduire" leur véhicule. En cause : des airbags souffrant "d’un défaut potentiellement mortel".

"Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule" en raison d'airbags pouvant "provoquer des blessures graves, voire mortelles", indique le courrier recommandé récemment adressé par Citroën à plus de 181.000 propriétaires de C3 et de DS3 produites entre 2009 et 2019. "Le propergol contenu dans les coussins gonflables du conducteur et du passager peut se détériorer avec le temps. Dans le cas d'un accident, il pourrait se rompre avec trop de force, blessant les occupants du véhicule", expliquait de son côté, le 3 mai, le site gouvernemental RappelConso.

Les conducteurs concernés ne décolèrent pas. "Ce n’est pas très rassurant, euphémise par exemple, au micro de TF1, dans le reportage du JT de 13H à voir dans la vidéo en tête de cet article, Dimitri Moulins, propriétaire d’une C3 rappelée. On conduit la voiture tous les jours. Et là, on se dit qu’on nous a fait prendre des risques pendant des mois. Surtout que, quand on se renseigne, on voit que ça fait un moment que ce problème d’airbag Takata est connu. Citroën a donc mis du temps à réagir."

Problème : le service client de Takata, le fabricant japonais de cet airbag contenant des produits chimiques dangereux, n'est pas joignable. Et pour cause : l’entreprise a déposé le bilan en 2017. "Tous les véhicules concernés par cette campagne de rappel vont être repris en atelier, pour procéder au remplacement des airbags conducteur et passager", explique Ari Afonso, adjoint après-vente chez Citroën. Un remplacement à effectuer chez son concessionnaire.

"Tout client qui reçoit le courrier doit téléphoner au numéro indiqué pour prendre rendez-vous. Le centre d’appel va qualifier le véhicule du client et lui proposer une réparation au sein du réseau Citroën, en plus d’une solution de mobilité, gratuitement en fonction de ses besoins", précise pour sa part Stéphane Cesareo, directeur de la communication du constructeur.

De nombreux témoignages sur les réseaux sociaux indiquent cependant que la réalité diffère de cette théorie. "Le numéro vert mis en place nous promet que les concessionnaires doivent nous donner un véhicule de courtoisie ou 40 euros par jour si pas de véhicule ! Mais les concessionnaires n’ont plus de véhicule et refusent d’indemniser les gens dont la voiture est immobilisée", tempête une internaute parmi d’autres. De son côté, la direction de Citroën reconnaît quelques dysfonctionnements, mais assure que tout sera mis en œuvre pour prendre en charge les propriétaires concernés.