Chantier titanesque : des infrastructures routières vieillissantes

Des fissures dans la chaussée de A13 ont provoqué la suspension de la circulation. Parmi les pistes évoquées, il y a la vétusté de l’ouvrage, une question qui va se poser pour des milliers de structures dans les années qui viennent.

Deux centimètres de large et jusqu’à 80 centimètres de profondeur. Une fissure préoccupante est à l’origine de la fermeture, vendredi, d’un pont de l’A13, l’une des autoroutes les plus empruntées de France. Comme celui-ci, des milliers de ponts en béton ont été construits des années 50 aux années 70. Combien d’entre eux sont aujourd’hui menacés ?

Dans l’Oise, un pont est, lui aussi, interdit à la circulation. L’ouvrage est construit juste après la Seconde Guerre mondiale et n’est vraiment pas dans les règles de l’art. Le cœur du problème, c’est la qualité du béton de l’époque. À l’échelle nationale, le chantier est titanesque. Sur quelque 200 000 ponts en France, 350 sont dégradés, 4 000 d’entre eux sont même en urgence absolue.

Pour chaque restauration ou construction, la facture se chiffre en centaines de milliers, voire en millions d’euros, inabordables pour de nombreuses collectivités. Pour prévenir, plutôt que guérir, sont préconisés un contrôle visuel du pont une fois par an et un diagnostic plus poussé tous les six ans, mais rien n’est obligatoire.

