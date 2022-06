Combien de temps à l'avance faut-il se présenter à l'aéroport cet été ? Le 20H vous répond

Combien de temps à l'avance faut-il se présenter à l'aéroport ?

C’est vrai qu’on manque des bras dans les aéroports et que ça risque de coincer cet été à la fois aux bagages, aux contrôles de sécurité et à la douane. Par conséquent, il faut vous présenter 3 heures à l’avance pour un vol long-courrier et 2 heures à l’avance pour un vol intérieur. C’est-à-dire trente à quarante-cinq minutes de plus que d'ordinaire.

"Ce qui change par rapport à d’habitude, c’est que la règle vaut que vous ayez des bagages à enregistrer ou non… Car il y a des pénuries de main d’œuvre aux contrôles de sécurité", décrypte Xavier Tytelman, expert en aviation civile et fondateur d’un centre de traitement de la peur de l’avion.

La compagnie Air France conseille de s’enregistrer en ligne pour "fluidifier le parcours à l’aéroport" et rappelle que "la clôture de l’enregistrement est de 60 à 90 minutes pour les vols long-courriers". Une fiche-conseils est disponible ici pour préparer votre voyage. Mieux vaut prévenir que guérir. "Car si vous ratez votre vol, vous n’obtiendrez aucune indemnisation. Même si l’aéroport est en tort, vous perdez votre billet", met en garde Raphaël Bartlomé, juriste pour l’association UFC-Que Choisir, qui a assigné plusieurs compagnies aériennes en justice pendant la crise du Covid-19. Pour obtenir quelque chose, il faudrait faire un procès à l’aéroport… Ce qui est à la fois coûteux et perdu d’avance !