VIDÉO - Argenton-sur-Creuse : ils se mobilisent pour que le train s'arrête chez eux

"Beaucoup de trains passent ici et ils ne s'arrêtent pas. On a beaucoup de gens qui viennent de la campagne, et ils ne s'arrêtent pas, c'est une nécessité pour nous", rapporte une manifestante. "Nous, on est déjà dans des zones rurales, où les services publics ont été cassés, que ce soit l'hôpital, la Poste, les écoles... Si en plus, on n'a pas de transport, on est complètement délaissés, on est complètement isolés", s'offusque une participante.

C'est un train vital pour plus de 70.000 personnes et indispensable pour Philippe Rives. Il doit se rendre à Paris trois jours par semaine pour le travail. Mais pour lui, les retards sont trop fréquents. "Il faut partir la veille pour être sûr d'arriver à Paris le lendemain matin. Les fréquences, elles ne sont plus là dans le milieu de la journée, on n'a plus de train pour faire l'aller et le retour", explique le voyageur. "Il y a des blancs de 9h entre la fin de matinée et la soirée", ajoute-t-il.