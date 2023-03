Comment financer son permis grâce au CPF ?

"Rendre le permis moins cher, plus simple et plus rapide" : la proposition de loi du député Renaissance Sacha Houlié, destinée à faciliter le passage du permis de conduire et mieux informer les jeunes en particulier sur son financement, a été votée ce lundi à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Elle doit maintenant être transmise au Sénat. Constatant que "le coût de l’acquisition du permis de conduire atteint désormais 2000 euros, voire davantage", l'élu souhaitait entre autres élargir le recours au compte personnel de formation (CPF) pour financer son examen. Pour cause, cette option existe déjà pour plusieurs permis.

Le texte prévoit ainsi d'ouvrir le financement par ce biais à tous les types de permis, notamment motos et voiturettes, alors qu'actuellement seuls les permis B, poids lourds et bus sont concernés. Des amendements au texte mentionnent une entrée en vigueur "au plus tard au 1er janvier 2024". Le CPF a permis de financer 322.000 permis de conduire en 2021, soit 28% des permis délivrés cette année-là, les deux tiers des bénéficiaires étant des personnes âgées de moins de 35 ans. Fin novembre 2021, 14% des personnes qui avaient suivi une formation dans le cadre du CPF ont décidé de préparer un permis B, précise aussi une enquête de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).