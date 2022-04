Compagnies aériennes cherchent pilotes désespérément

Des agents de sécurité dans les aéroports, du personnel navigant commercial, des pilotes... Les compagnies aériennes sont dans l'obligation de recruter tous azimuts. Il en faut 2 000 pour Ryanair d'ici cinq ans, 1 000 chez Easyjet, 600 chez Emirates et 200 chez Air France et Transavia. Pour répondre à ces besoins, l'école de formation de jeunes pilotes d'Airbus à Angoulême s'est agrandie. Et même les formateurs sont en ce moment débauchés par les compagnies.