Conduire avant l'examen, bientôt permis ?

Le permis probatoire autoriserait, comme en Belgique, la conduite en semaine et non le week-end. Il faut déjà que le candidat ait prouvé un niveau de maîtrise suffisant auprès de son moniteur. Il souffle un vent de fronde chez les inspecteurs du permis de conduire. Dans l’Hérault, la moitié d’entre eux sont en grève ce lundi. Selon ces derniers, l’idée d’un permis probatoire renforce les risques d’insécurités routières, et ne règle en rien le manque d’effectifs. Pour l’instant, il faut en moyenne patienter six mois avant de pouvoir passer son examen du permis de conduire.