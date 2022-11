Conduite des personnes âgées : le combat de Pauline Déroulède

Pauline Déroulède milite auprès des ministères de l’Intérieur et des Transports pour deux réformes : le développement des transports alternatifs pour ne pas les isoler et une loi qui oblige tous les conducteurs à passer régulièrement des visites médicales pour que ce ne soit plus aux familles de confisquer les clés. Autour de nous, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, le Danemark et même la Finlande contrôlent déjà tous les cinq ans en moyenne l’état de santé des conducteurs âgés.