Contrôle technique des deux-roues : comment ça va fonctionner ?

La décision prise par le Conseil d'État concernait la mise en place d'une directive européenne qui oblige tous les conducteurs d'un véhicule de plus de 125cm³ à passer par un centre agréé de contrôle technique. Outre les scooters et motos, les quads et les voitures sans permis sont aussi concernés. Pour la justifier, les juges administratifs ont considéré que le risque d'accident de la route était plus élevé en l'absence de contrôle. "Un usager de deux-roues motorisés a 22 fois plus de risques d’être victime d’un accident mortel qu’un usager de véhicule léger. Ce risque est moindre dans les États ayant déjà mis en place le contrôle technique : 16 fois en Allemagne, 17 fois en Espagne."