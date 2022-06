Contrôle technique : toujours plus pointilleux… et cher

Dans les centres de contrôle, on prend plus de temps à examiner les véhicules. Mais rien d'étonnant ici, en 30 ans, les voitures ont évolué et avec elles, les normes de sécurité. Le contrôle prend plus de temps et donc forcément des factures plus élevées. L'association 40 millions d'automobilistes veut relativiser : elle rappelle qu'un contrôle renforcé est fait avant tout pour davantage de sécurité.