Contrôle technique : une facture toujours plus lourde

Plus de points à contrôler, c’est plus de temps de travail. Et donc, des prix qui augmentent. Le contrôle technique n’a jamais coûté aussi cher : 78 euros, en moyenne. Ce qui fait 20% de plus qu’il y a dix ans. Non seulement le contrôle technique est plus cher, mais le risque de faire plus de réparation augmente, lui aussi. Pour autant, sommes-nous les moins bien lotis ? En Allemagne, par exemple, le contrôle technique coûte 110 euros avec plus de points à contrôler qu’en France.