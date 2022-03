Contrôle technique : pourquoi vous devriez prendre rendez-vous dès maintenant

Pour comprendre cette anticipation d'un rush, il faut remonter à mai 2020 : les centres avaient alors croulé sous les demandes après le premier confinement. Et les contrôles techniques obligatoires ayant lieu tous les deux ans, l’histoire risque de se répéter en 2022. Charles tente d’alerter ses clients par courrier. "Là, ce qu’on a fait, c’est qu’on a anticipé d’à peu près deux mois la relance, de manière à prévenir les gens qu’il va y avoir un rush pas possible au moment où ils auraient besoin d’un rendez-vous. Et que s’ils ne prennent pas les devants plus tôt, ils ne seront pas sûrs d’avoir de la place", explique-t-il.