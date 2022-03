Coup d'accélérateur chez les réparateurs de vélo

Le beau temps est de retour et les cyclistes aussi dans le centre-ville de Metz (Moselle). Avant les premiers coups de pédale, une petite révision s'impose chez un réparateur. Christophe Couturier ne sait plus où stocker les vélos à rénover. Il en répare une dizaine par jour. Un emploi du temps chargé, car en plus de l'arrivée du beau temps, c'est la hausse des prix des carburants qui booste son activité. "Ils cherchent un moyen de faire de plus d'économies", lance Christophe. Changer une roue crevée n'aura coûté que douze euros à Léa. Elle attendait impatiemment les beaux jours pour sortir sa bicyclette.