Coût de l'électricité : les prix des billets SNCF vont-ils augmenter ?

Un simple voyage Paris-Marseille en TGV, soit 800 km, utilise 16 MWh, l'équivalent de la consommation annuelle de quatre familles. Pour économiser, la SNCF forme ses conducteurs à l'éco-conduite, installe des panneaux solaires partout où c'est possible. Mais entre la hausse de l'énergie et les inévitables augmentations de salaire, le PDG Jean-Pierre Farandou a déjà commencé à préparer les esprits à des billets plus chers l'année prochaine. "On sera peut-être obligés de répercuter une partie des coûts à partir de 2023. Mais on n'en est pas encore là, on verra comment les choses évoluent", prévient-il.