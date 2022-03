Covoiturage, livraisons de courses et de colis à domicile... Vos astuces pour rouler moins cher

Avec la flambée du prix du carburant, utiliser sa voiture est presque devenu un luxe. Alors pour faire des économies, Dali, 29 ans, a décidé de faire un détour. Ce matin, elle ne vient pas chercher une amie, mais une passagère. La jeune femme s'est inscrite sur un site de covoiturage il y a quinze jours pour ses trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail. "Par jour, je fais à peu près 50 km. Donc aller-retour, le carburant me coûte à peu près 140 euros par mois. L'application me permet de rembourser à hauteur de deux tiers cette consommation". Un petit plus pour s'offrir des sorties et des loisirs.