Covoiturage : une nouvelle aide de 100 euros pour motiver les automobilistes

À la sortie d'autoroute, le rendez-vous est matinal pour Brigitte et Ramona. À partir du mois de janvier, elles pourraient obtenir une prime de 100 euros si elles décidaient de covoiturer encore plus sur des distances de plus de 80 kilomètres.

Une nouvelle aide du gouvernement pour inciter les automobilistes à se rassembler en voiture. Une autre prime, de 100 euros également, sera versée aux nouvelles personnes qui s'inscrivent dès janvier sur une plateforme de covoiturage.