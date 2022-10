Combien coûte un "plein" de voiture électrique ?

En revanche, les prix grimpent bien plus haut pour les quelque 67.000 points de recharge publics que compte la France, qui offrent un "plein" en 30 à 60 minutes, contre sept à huit heures minimum à domicile. Une charge rapide est facturée en moyenne 40 euros pour 300 kilomètres selon l'Ademe, dix euros de plus donc qu'un plein de véhicule thermique. "L'opérateur de recharge facture le service, le loyer payé pour le terrain et la maintenance, entre autres", explique auprès de TF1info Nicolas Doré, coordinateur Carburants Alternatifs au service Transports et Mobilité de l'Ademe.

"Ils sont en effet en offre de marché pour leur fourniture d'électricité (et non aux tarifs réglementés dont la hausse est amortie)", complète Nicolas Astier, chercheur en économie à la Paris School of Economics, spécialisé en énergie et environnement. Le spécialiste souligne toutefois que "la recharge à domicile représente le mode de recharge le plus courant".