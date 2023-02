Petits excès de vitesse : vers la fin des retraits de points sur le permis de conduire ?

Un avocat reçoit dans son bureau des clients qui ont perdu leur permis, suite à une grosse faute, mais aussi pour d’autres, à cause de petits excès de vitesse. Pour les associations des victimes de la route en revanche, cette idée va complètement à contresens de la sécurité routière, et est même dangereuse, selon eux. En 2021, plus de 74.000 conducteurs ont perdu leur permis faute de points.