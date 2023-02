Annuler un billet SNCF va devenir plus difficile à partir du 7 février

Il faudra s'y prendre un peu plus en avance en cas d'annulation ou de changement de ses trains. Dans une note ajoutée à la fin d'un communiqué à propos du "bouclier tarifaire" mis en place par la SNCF et repéré par l'association de protection des consommateurs "UFC-Que Choisir", la compagnie ferroviaire a annoncé qu'un changement dans ses conditions d'échange et de remboursement des billets de train allait entrer en vigueur à partir du 7 février prochain.