Deux jours de retard pour un vol Tel Aviv - Paris

Ça commence mal. Nous sommes jeudi soir, le vol Tel Aviv - Paris a déjà cinq heures de retard. Un passager filme le premier incident. Deux personnes ont embarqué par erreur dans l'avion avec des billets d'une autre compagnie. Cela entraîne un mouvement de panique. Des familles demandent à sortir. La police intervient pour vérifier chaque bagage. Cela prend une heure et demi et enfin une annonce : le personnel de bord explique qu'ils ont dépassé leur temps de travail autorisé par jour et que l'avion ne pourra pas décoller.