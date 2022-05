Deux-roues : le contrôle technique obligatoire avancé au 1er octobre ?

Tous les véhicules de plus de 50 cm3 sont concernés : moto, scooter, mais aussi scooter à trois-roues, quad à quatre roues et voiture sans permis. La mesure sera à appliquer au plus tard le 1er octobre prochain. Le contrôle technique se fera 4 ans maximum après la mise en circulation et la case garage sera obligatoire tous les deux ans. Le coût de l'opération pour les près de trois millions de motards en France s'élève en moyenne à 50 à 70 euros.