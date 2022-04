Diesel : désormais une fausse bonne affaire ?

En effet, l'Europe achète beaucoup de produits pétroliers à la Russie. Et selon les explications de Thierry Bros, spécialiste de l'énergie et professeur à Sciences Po, le diesel constitue une partie de ces achats. Donc, avec le risque d'embargo sur le pétrole et les produits pétroliers, les prix sur les marchés de gros du diesel sont 20% à 30% plus chers de l'essence. Cela devrait durer encore plusieurs semaines. Maigre consolation pour les gros rouleurs détenteurs d'un véhicule diesel, grâce à sa faible consommation, il reste plus avantageux que l'essence sur les longs trajets.