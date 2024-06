Focus sur la disparition des guichets avec des agents dans une gare sur trois. Ce ne sont pas seulement les plus petites qui sont concernées, mais les grandes aussi, pour le TGV. Là, elles sont fréquentées par des millions de voyageurs.

Ils étaient omniprésents, mais se font désormais très rares. Pour prendre son train au départ du sud de Montpellier ce jeudi matin, Éliette a dû prendre son billet dans une autre gare. "Je vais à Montpellier centre-ville parce que moi, je n'ai pas Internet, je ne m'en sers pas et je ne sais pas comment je ferais", témoigne la voyageuse.

Dans la gare de Montpellier Sud de France, où passe un million de voyageurs chaque année, aucun guichet avec agent n’est à disposition. Pourtant, 20% des usagers disent avoir des difficultés avec les outils digitaux. "C'est un peu angoissant pour les gens comme moi. Nous, on cherche, parce que le modernisme, c'est pas forcément notre tasse de thé", explique une cliente.

C'est vraiment anonymiser un endroit, le rendre impersonnel Une cliente de la SNCF

Aujourd’hui, moins d’un tiers des gares dans l’Hexagone ont encore un guichet avec des agents. Sur place, les seuls moyens d'acheter un billet sont une unique borne automatique, ou encore une cabine de visioconférence, qui vous met en lien avec un conseiller grâce à une caméra. "C'est vraiment anonymiser un endroit, le rendre impersonnel. Moi, je trouve que c'est important d'avoir une relation avec la personne et ça, on ne l'a plus", se désole une autre cliente.

Si les guichets ont peu à peu disparu de nos gares, c’est parce qu’ils étaient de moins en moins utilisés d’après la SNCF. La compagnie estime que les ventes ont été divisées par deux et ne dépassent désormais pas 10% des ventes. Mais pour l’association d’usagers FNAUT, le service en gare va bien au-delà des réservations de billets. "Il y a plein de cas où il y a des irrégularités, des difficultés particulières qui ne sont pas prévues par le digital et où les gens sont obligés de faire la queue en guichet pour échanger ou se faire rembourser un billet", explique François Delétraz, président de la FNAUT.

La société de transport l’assure : pas question de supprimer l’ensemble des points de vente physiques dans les gares françaises.