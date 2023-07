VIDÉO - Drôme : une route départementale fermée... à cause des applications GPS

Pour les habitants, les applications GPS s'avèrent les principales responsables de cette fréquentation jugée trop importante de la route des Collines. Et pour cause : ces applications permettent aux automobilistes d'éviter les radars, les feux rouges et le trafic sur la route principale. Les GPS orientent ainsi les conducteurs vers un nouvel itinéraire... comme la route des Collines. Les habitants ont alors pointé du doigt les vitesses excessives des automobilistes et les dangers qu'ils prennent sur cette petite route départementale. "Les gens vont couper à droite, à gauche, en roulant à fond, ils grillent tous les stops... Un jour ou l'autre, il y aura encore des accidents", craint un habitant.