Éboulement en Savoie : Trenitalia maintient finalement deux aller-retour quotidiens Paris-Lyon

"Le groupe Trenitalia a mobilisé en urgence, une équipe d'experts de Milan pour réaliser une partie de la maintenance des trains Frecciarossa en France. Cette mobilisation permet à Trenitalia de maintenir, avec ses plus hauts standards de sécurité, la circulation de quatre trains Paris-Lyon (deux aller-retour) sur les six habituels (trois aller-retour)", a indiqué dans un communiqué la société italienne. La compagnie italienne assure cinq allers-retours par jour entre Paris et Lyon, deux d'entre eux étant prolongés jusqu'à Chambéry, Modane, Turin et Milan. Ces deux liaisons Paris-Milan sont déjà suspendues depuis mercredi.

La voie ferrée est coupée depuis l'éboulement de rochers dans la vallée de la Maurienne, interrompant le trafic entre la France et l'Italie par le tunnel du Fréjus. Si l'autoroute devrait être rouverte sous huit jours, la remise en état de la voie ferrée prendra "au moins deux mois" selon SNCF Réseau. Les voyageurs voulant se rendre en Italie en train doivent passer par Zurich en Suisse ou par Nice. Le trafic routier international est reporté sur le tunnel du Mont-Blanc.