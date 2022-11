Carburant : pourquoi rouler au point mort en descente est une mauvaise idée

Lorsque votre véhicule passe au point mort, le moteur continue en effet de consommer du carburant pour se maintenir au ralenti, explique Le Point. Sans compter que cette pratique est dangereuse, en particulier en descente, le conducteur n'ayant plus de contrôle total sur son véhicule : il est alors bien plus difficile de freiner face à un risque de collision, notamment en cas de freinage d'urgence. Comme le souligne le site de l'auto-école en ligne Ornikar, l'automobiliste cherchera donc à freiner encore plus fort, ce qui abime prématurément le système de freins.

Il est en revanche possible de couper le moteur si votre véhicule est immobilisé pour plus de 10 secondes, par exemple si vous êtes coincés dans des embouteillages ou faites la queue dans la file d'attente de la station service, signale le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Vous pouvez également profiter de l'élan de votre véhicule pour réduire votre consommation, mais sans pour autant vous mettre au point mort, "une façon très performante de faire baisser sa consommation de carburant", comme l'expliquait en 2018 à TF1info Amaury de Sigalas, consultant à l'Institut national de sécurité routière et de recherches (Inserr). "Rouler, en vitesse enclenchée, à 80 km/h par exemple, puis lâcher l'accélérateur fait retomber la consommation à zéro", pointait-il. Et ce, même si le moteur continue de fonctionner, car sur les véhicules actuels à injection, les injecteurs se coupent au moment où l'accélérateur est relâché : "c'est alors l'élan et les roues qui tournent qui font fonctionner le moteur".