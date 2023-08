De nouvelles taxes sur les billets d'avion et les sociétés d'autoroutes ? Le gouvernement y réfléchit

Comment décarboner les transports et favoriser les modes de déplacement les plus écologiques ? En taxant davantage les secteurs les plus polluants que sont la route et l'avion. Ce lundi sur franceinfo, le ministre des Transports Clément Beaune a confirmé que le gouvernement réfléchissait à créer de nouvelles taxes sur les sociétés d'autoroutes et les billets d'avion, qui seraient présentées dans le cadre du budget 2024. "Il y a une discussions sur la taxation des sociétés d'autoroutes, de même qu'il y a une discussion sur la taxation des billets d'avion. Pas pour multiplier les mesures de taxation mais pour financer l'investissement dans la transition écologique", a-t-il expliqué, arguant que cela favoriserait "le pouvoir d'achat, car plus il y a de trains moins le train est cher".

À propos d'une taxe sur les sociétés d'autoroutes, le ministre a cependant assuré que cela n'aurait aucun impact sur le prix des péages. "C'est juridiquement prévu comme ça. Les contrats ne permettent pas aux sociétés d'autoroutes de dire un beau matin 'j'augmente les péages comme ça parce que j'estime que je paye trop de taxes'. S'il y a taxation de sociétés d'autoroutes, ça ne se répercute pas sur les péages payés par les automobilistes", a expliqué Clément Beaune.