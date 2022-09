Électrique / essence : le match des pleins

Depuis deux ans et demi, c'est dans son garage que Frank Charton, utilisateur d'une voiture électrique, fait le plein de son kilowatt. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à avoir remplacé le litre de carburant, par le kilowatt-heure. Avec une charge complète, Fred peut parcourir entre 400 et 500 kilomètres. Question simple ? Combien lui coûte son plein, plutôt sa charge ? À peu près 2,80 euros pour 100 kilomètres.