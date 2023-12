VIDÉO - Embouteillages : l'autre file avance-t-elle toujours plus vite ?

À la veille des grands départs en vacances pour Noël, préparez-vous à passer du temps dans les embouteillages. Est-ce que c'est toujours la file d'à côté qui roule mieux ? Faut-il changer de voie pour aller plus vite ? TF1 clôt le débat.

C’est un proverbe, donc une vérité profonde largement répandue : l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Pourtant, c’est humain, donc plus fort que tout un chacun : on a toujours cette impression que la file d’à côté avance plus vite que la nôtre. C’est particulièrement vrai lorsque nous sommes en voiture, coincés dans des embouteillages qui n’en finissent pas. Dès lors, il est tentant de changer de file dans l’espoir de gagner du temps. Mais est-ce vraiment une solution efficace ?

D’abord, il y a ce que dit l’expérience. Selon une idée communément admise, la file de gauche serait celle qui avance le mieux. Ce que contredisent unanimement les conducteurs aguerris que TF1 a interrogés ce mercredi près de Bordeaux. "À gauche, à droite ou au milieu, c’est la même histoire sans fin", rigole une automobiliste. Tandis qu’un autre constate que l’essentiel, c’est de rester où on est : "Changer de file, ça crée non seulement des bouchons supplémentaires, mais c’est très dangereux."

Le Code de la route, du reste, ne dit pas autre chose. "Lorsque la circulation s’établit en file ininterrompue, les conducteurs doivent rester sur leur file. Les changements ne sont possibles que pour préparer un changement de direction. Le fait de contrevenir est puni d’une amende de deuxième classe (35 euros)", stipule en effet l’article R412-24.

Ensuite, il y a ce que dit la science. Une étude menée par deux chercheurs américains, Donald Redelmeier (Université de Toronto) et Robert Tibshirani (Université Stanford, en Californie), publiée dans la revue de référence Nature, s’est penchée sur le sujet, en modélisant un embouteillage sur un ordinateur. Par moments, une file ralentissait, l’autre accélérait, mais au bout de dix minutes, force était de constater que les voitures progressaient exactement au même rythme.

C’est en fait une affaire de perception. Lorsque trois voitures vous dépassent, cela peut prendre une minute, les véhicules étant espacés d'une dizaine de mètres entre eux, alors que si vous les doublez à la même vitesse, cela prendra toujours moins de temps, parce que les voitures à l'arrêt sont plus rapprochées. "À 15 km/h, un conducteur passe 46 secondes à être dépassé et dépasse pendant 33 secondes", notent ainsi les deux chercheurs. Dit autrement : se faire doubler est une expérience qui dure un peu plus longtemps. D’où une tenace impression d’aller moins vite que dans l’autre file.

Sauf que c’est juste une impression, l’étude démontrant que toute accélération momentanée sera, de toute façon, compensée par un ralentissement. Cette illusion se produit parce que les conducteurs attachent plus d'importance à ne pas être dépassés par d'autres véhicules qu'à les dépasser. Ce que confirme un test vidéo réalisé dans le cadre des travaux des deux chercheurs, lors duquel un film, tourné depuis la fenêtre d’une voiture coincée dans un embouteillage, a été projeté à 120 personnes. Résultat : 65% d’entre elles auraient voulu changer de file, alors que la voie d’à côté… roulait mathématiquement moins vite.

Il y a enfin ce que l’on nomme la loi de Murphy. Les psychologues appellent plus prosaïquement cela un biais de mémorisation. Selon cette théorie, un événement négatif marquera toujours plus nos souvenirs qu'un événement positif. Elle peut aussi expliquer pourquoi, coincé dans votre voiture, vous ne retiendrez que le temps passé à l’arrêt, et non les mètres grignotés. Et donc tout l’inverse concernant les autres automobilistes.